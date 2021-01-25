Звезда фильма «Три икса» обвинила режиссера «Форсажа» в надругательстве

Рим, 25 января. Известная итальянская актриса Азия Ардженто уличила режиссера «Форсажа» Роба Коэна в насилии. Это произошло во время съемок фильма «Три икса», призналась звезда.

Артистка рассказала, что сначала создатель картины принялся оскорблять ее. После чего заставил выпить неизвестное вещество, которое оказалось быстродействующим наркотиком. Что происходило потом, 45-летняя дива ответить не смогла. Объясняя причины, по которым она не раскрыла правду раньше, итальянка отметила, что только через некоторое время осознала случившееся.

Вскоре знакомый актрисы помог ей понять, что произошло. Он узнал, какое вещество использовал для совершения преступления режиссер.

«В то время я действительно не знала, что это было. Я проснулась утром голой в его постели», — поделилась Ардженто.

Подробнее об инциденте она рассказала в автобиографии «Анатомия дикого сердца». Выход книги запланирован в Италии на 26 января. По ее словам, она решила публично уличить Коэна в домогательствах после того, как ряд женщин обвинили его в аналогичном.

Ранее в домогательствах со стороны режиссера призналась российская актриса Анна Хилькевич. Звезда «Универа» заявила, что ей пришлось с этим столкнуться в 15-летем возрасте.