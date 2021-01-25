Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться банковских приложений

Москва, 25 января. Срок действия временной лицензии на программное обеспечение от Google у китайской компании Huawei подошел к концу. Из-за этого гаджеты производителя могут потерять ряд приложений.

Старые смартфоны от Huawei могут потерять поддержку Google. Во время выдачи TGL американская сторона не заботилась о владельцах китайских устройств. Наличие сервисов Google на смартфонах из Поднебесной будет зависеть от новой администрации США.

Недавно вышедшая модель Honor V40 так и не получила американские приложения. Huawei пришлось продать свой суббренд из-за введенных ранее американских санкций. Теперь компания не может реализовывать продукцию, сделанную с использованием американских технологий.

Весной этого года Honor представит новые гаджеты на российском рынке. Эксперты считают, что смартфоны будут продаваться с сервисами Google Play. Однако официальной информации по этому поводу нет.