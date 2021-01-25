Вашингтон пригрозил России «самым крутым» военным самолетом в мире

Вашингтон, 25 января. Разрабатываемый для ВВС США бомбардировщик B-21 Raider, названный «убийцей российских С-400», может стать «самым крутым в мире». Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

На данный момент в Калифорнии создаются два таких бомбардировщика. Их первый полет планируется провести в середине 2022 года. Ожидается, что к концу 2030 года B-21 Raider заменит B-1B Lancer и B-2 Spirit, передает «ПолитРоссия».

В США связывают производство B-21 Raider с «напряженными отношениями с ядерными державами, такими как Россия и Китай». Стратегический малозаметный бомбардировщик может проникать вглубь территории противника, оставаясь незамеченным для радаров.

Кроме того, самолет можно использовать в качестве переносчика обычного и ядерного оружия, в частности, ракет AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM), ядерных бомб B83 и B61-12, а также корректируемых боеприпасов Joint Directed Attack Munition (JDAM). Вашингтон намерен получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 млрд долларов.

Недавно издание The National Interest оценило шансы американского истребителя F-35 не проиграть воздушную дуэль против российского Су-57. По мнению журналиста Марка Эпископоса, самолет ВВС США может уцелеть только если ускользнет от приближающегося воздушного суда из России.