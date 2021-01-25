Россия не будет участвовать в экспертной группе по созданию окололунной станции

Москва, 25 января. Представителей России отстранили от обсуждения проектов по международной лунной программе, в частности от планирования создания окололунной станции Gateway, передает РИА Новости.

Решение было принято после многочисленных жалоб российской стороны о своей недостаточной задействованности в проекте. Информацию передал источник в ракетно-космической отрасли,

«Россия исключена из обсуждения по этой тематике, исключена из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — сообщил собеседник агентства.

В 2017 году Роскосмос и NASA подписали соглашение о совместном строительстве станции Gateway на орбите Луны. Однако позже гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что РФ отвели недостаточно важную роль, поэтому страна не может участвовать в этом «американоцентричном» проекте.

Ранее стало известно, что NASA планирует сократить количество своих филиалов в России. Причиной является снижение сотрудничества по направлению Международной космической станции.