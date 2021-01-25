Жертвами стрельбы в американском Индианаполисе стали пять человек

Индианаполис, 25 января. Подозреваемый в совершении массового расстрела американских жителей в городе Индианаполис находится в розыске. Его жертвами стали пять человек.

Стрельба велась в одном из жилых домов города. По данным правоохранителей, первое сообщение об инциденте поступило в 04:00 по местному времени. Прибывший наряд полиции обнаружил на месте подростка с огнестрельными ранениями.

Позже появилась информация о стрельбе в соседнем доме. Там полицейские обнаружили тела пяти погибших.

Информации о местоположении подозреваемого пока нет. Также в полицейском департаменте Индианаполиса не смогли уточнить, сколько именно было преступников.

В США был зафиксирован еще один случай применения огнестрельного оружия. По сообщениям The Sun, жительница Вирджинии застрелила из дробовика пятерых своих детей и подожгла дом.