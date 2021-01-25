Sony может вернуть на рынок линейку небольших смартфонов Xperia Compact

Токио, 25 января. Японская компания Sony готовится возобновить производство смартфонов Xperia Compact. «Внутренностями» девайса поделился известный инсайдер OnLeaks.

Появление на полках магазинов iPhone 12 mini натолкнуло пользователей на покупку небольших смартфонов на базе Android. Компания Sony готова исполнить желание клиентов, выпустив линейку Xperia Compact, производство которой было приостановлено в 2018 году.

Девайс будет обладать 5,5-дюймовым экраном, двумя камерами на тыльной стороне и 3,5 мм гнездом для наушников. Как и на многих современных устройствах, появится сканер отпечатков пальцев. Когда именно Sony планирует выпустить телефон неизвестно. Эксперты предполагают, что его официально представят в феврале 2021 года.

iPhone 12 возглавил список самых востребованных 5G-смартфонов в России. В топ-3 также попали iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S20 Ultra.