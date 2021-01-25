Климкин раскритиковал крупные западные СМИ за «российский Крым»

Киев, 25 января. Крупные западные СМИ стали часто называть Крым российской территорией, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Он назвал это «реальной проблемой».

Критика в адрес западных СМИ прозвучала на странице Климкина в социальной сети Facebook. Он призвал украинские власти работать по теме Крыма со всеми ведущими информагентствами.

«Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали «ошибаться», называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на BBC», – подчеркнул бывший министр.

Климкин заявил, что к таким ошибкам западных информагентств нельзя привыкать. В противном случае рано или поздно возникнут разговоры об ослаблении антироссийских санкций.

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее признался в своем желании побывать в Крыму. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о готовности стать его «гидом» по российскому полуострову.