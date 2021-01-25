Россиянам рассказали, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19

Москва, 25 января. Утрата обоняния и вкуса является одним из характерных признаков COVID-19. Как вернуть себе эти способности, рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Большинство пациентов довольно быстро возвращают себе способность ощущать вкусы и запахи, однако есть и случаи, когда симптомы сохраняются месяцами. Справиться с этим помогут упражнения, поделился эксперт в эфире радио Sputnik.

«Своим пациентам я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы — насыщенные, интенсивные ароматы», — пояснил специалист.

При тренировках организм начинает уделять больше внимания этим органам чувств и направляет ресурсы на их восстановление. По словам невролога, вкус также вернется к пациенту, так как это взаимосвязанные процессы.

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