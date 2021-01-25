Россиянам порекомендовали покупать доллар в феврале и середине весны

Москва, 25 января. Курс доллара к рублю в 2021 году спрогнозировал заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Главными ориентирами для покупки доллара оказались следующие цены — 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля. Временной период покупки может выпасть на начало февраля и середину весны 2021 года. Об этом эксперт рассказал в беседе с агентством «Прайм».

С начала года доллар показал активное укрепление по сравнению с большинством валют. Рубль также не смог избежать ослабления.

«Однако решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте», — отметил Александров.

Он добавил, что именно поэтому рубль смог укрепиться даже выше уровня поддержки. По мнению специалиста, сложившаяся ситуация предполагает высокую вероятность коррекции цены доллара по отношению к рублю, а значит будет возможность купить американскую валюту дешевле ее нынешней стоимости.

Александров полагает, что три основных риска для рубля сейчас — это восстановление нефтедобычи в Саудовской Аравии, потеря спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и санкции в отношении России от новой администрации США. На этой неделе курс доллара будет зависеть от действий ФРС США. Не исключено, что американская валюта упадет.