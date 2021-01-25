Швеция запретила въезд гражданам Норвегии на фоне мутации коронавируса

Стокгольм, 25 января. Власти Швеции приняли решение о временном закрытии границы с Норвегией. Поводом стали случаи смерти в результате заражения «британским» штаммом коронавируса в королевстве.

Новые меры введены 25 января с полуночи. Предварительно, они будут действовать до 14 февраля. Наряду с дополнительными ограничениями в стране продлевается запрет на прием туристов из Дании и Великобритании. Исключение составляют граждане Швеции, которые живут на родине, а работают на территории Норвегии.

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии», — заявил глава МВД государства Микаэль Дамберг в рамках пресс-конференции.

Американское правительство из-за угрозы распространения «южноафриканской» разновидности коронавируса заблокировало въезд для побывавших недавно в республике туристов. Правило вступит в силу с 30 января.