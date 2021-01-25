Поклонники высмеяли Бородину в золоте за показную роскошь в бане

Москва, 25 января. Телеведущая Ксения Бородина рассмешила поклонников новым фото в Instagram. Для посещения бани звезда надела на себя многочисленные золотые украшения.

На снимке звезда позирует в синем купальнике в бане. В руках у девушки веник, а на голове венок из ветвей. Также телеведущая надела золотые цепочки и браслеты. В подписи к посту она призвала подписчиков рассказать, какие поговорки о бане они знают, однако некоторые решили пристыдить Бородину за неуместный внешний вид.

«В бане не посидишь в цепочках и браслетах», — отметил пользователь.

«Как же бабло в бане показать?» — иронизирует подписчица.

«А как в украшениях паритесь?» — недоумевают поклонники.

Певица Рита Дакота ранее высмеяла пост Бородиной, где телеведущая рассказала, что иногда не может объяснить мужу Курбану Омарову, куда потратила деньги. Исполнительница напомнила, что заработок в семье есть только у телеведущей. Эксперты по семейным отношениям считают, что денежный вопрос может стать камнем преткновения лишь в некрепких браках. Они также оценили шансы разлада в звездной семье из-за заработка.