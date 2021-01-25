Сотрудники магаданского ПФР назвали способ быстро узнать размер пенсии

Магадан, 25 января. Россияне могут узнать размер своей пенсии в любой момент. Для этого им следует зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, рассказали сотрудники магаданского ПФР.

В разделе «Пенсии» нужно выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах». Сведения поступят в режиме реального времени. Справка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В документе должны быть указаны ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС и наименование подразделения ПФР. У работающих пенсионеров будут прописаны два размера пенсии. Одно число соответствует выплате, которую гражданину станут начислять после увольнения. Другое — пенсии, которую он получает в настоящий момент.

В наступившем году российских пенсионеров ждут несколько финансовых доплат к пенсии. Их размер и сроки выплаты различаются в зависимости от категории и региона.