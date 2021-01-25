Пушков предложил России перестать оправдываться перед Западом

Москва, 25 января. России пора прекратить относиться к Западу как к судьям, а к себе как к подсудимой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Понравиться Западу было необходимо в 1980-1990-х годах, сейчас наступило другое время, отметил сенатор в своем Telegram-канале. Он предложил оставить этот пережиток в прошлом.

«Уже пора и понять: Западу мы не понравимся. Все. Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность», — написал Пушков.

США больше нельзя воспринимать в качестве «судей», так как после последних событий в их стране, Вашингтон не имеет на это права. Сенатор заметил, что «некогда магический фонарь демократического Запада — и особенно США — затухает».

Пушков ранее заявил, что новый президент США Джо Байден планирует использовать Украину для своей антироссийской политики. Страны могут начать активно сотрудничать в военной сфере.