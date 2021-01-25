Немецкий политик рассказал о «полном одиночестве» Европы без России

Берлин, 25 января. Европа должна возобновить сотрудничество с Россией. Так считает экс-председатель Социал-демократической партии ФРГ и бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.

Европе необходимо выстраивать работу по совместной архитектуре безопасности вместе с Россией. В противном случае Москва продолжит наращивать свое взаимовыгодное сотрудничество с Пекином, уверен Платцек.

Если во главе США встанет «неправильный» президент, то Европа может оказаться в «полном одиночестве». Европейские страны не смогут решить поставленные перед собой задачи без участия России. Речь идет о климатических вопросах, борьбе с террористической угрозой, проблемах разоружении, ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, заявил политик в беседе с журналистами RND.

«Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», — отметил Платцек.

Он считает, что Европа должна пересмотреть свою санкционную политику в отношении Москвы. Принятые ограничения ухудшили положение обеих сторон и привели к росту угрозы военного обострения.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал бесполезными санкции против России из-за Крыма. Он считает, что стороны должны бросить свои усилия на поиск пути к мирному диалогу.