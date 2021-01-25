Панин рассказал о наследстве покойной матери

Москва, 25 января. Мать Алексея Панина ушла из жизни в начале января. Актер уже долгое время проживает в Испании, однако он ненадолго прилетел в Россию на похороны родительницы.

Татьяна Власова скончалась в одной из больниц города Москвы. У нее возникли осложнения на фоне коронавирусной инфекции. Панин жалеет, что был далеко от матери и не успел с ней попрощаться.

Первый день после трагической новости актер провел в панике. Он бегал из одного угла в другой и постоянно пил. Второй день он не помнит, так как тот стерся из его памяти, признался Панин в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Виню себя за то, что был в Испании. Будь я в Москве, то был бы рядом с мамой», — заявил артист.

После похорон актер улетел в Аликанте, где его ждала дочь. Теперь в Россию Панин вернется через полгода, чтобы получить оставленное матерью наследство. Она оставила актеру старый автомобиль, домик в деревне и двухкомнатную квартиру в столичном районе Коньково.

Панин решил не брать 13-летнюю дочь на похороны бабушки, так как не хотел травмировать ее психику. Он хочет, чтобы в памяти внучки Власова осталась живой и счастливой. По словам актера, его мать даже после смерти не хотела уходить из жизни, так как могилу удалось выкопать только на четвертый раз.

Месяц назад Алексей Панин вступил в брак с Евой Тарлакян. Пара познакомилась год назад в компании общих знакомых. Женщина стала для актера второй женой.