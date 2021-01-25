Венесуэла раскрыла промежуточные итоги испытаний российского «Спутника V»

Каракас, 25 января. Серьезных побочных последствий у участников клинических исследований российской вакцины «Спутник V» в Венесуэле не выявлено, заявил иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера.

Медиками у добровольцев зафиксированы допустимые при испытаниях симптомы: мигрень, общая усталость, боль в месте укола и редко повышенная температура тела. Вызывающие опасения и беспокойство признаки не наблюдаются ни среди привитых первым компонентом препарата, ни среди получивших две дозы вакцины.

«Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены», — отметил врач в своем видеообращении, опубликованном на странице президента Николаса Мадуро в YouTube.

«Спутником V» успешно привились вице-президент и экс-глава Аргентины Кристина Киршнер. Процедура состоялась в больнице имени президента Перона в Авельянеде. По ее словам, препарат защитит здоровье пациента и жизни окружающих его людей.