Президент Мексики заболел COVID-19

Мехико, 25 января. Глава Мексиканских Соединенных Штатов Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился новым типом коронавируса. Информацию об этом политик подтвердил в своем Twitter.

Состояние главы государства удовлетворительное: симптомов развития тяжелой формы COVID-19 не выявлено. Врачи уже назначили ему курс лечения. По словам самого президента, он продолжает придерживаться позитивного взгляда на жизнь. На традиционных утренних конференциях место Лопеса Обрадора временно займет глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро.

«С сожалением информирую вас о том, что заражен (коронавирусом. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении политика в социальной сети.

Ранее инфекцию подхватил французский футболист и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Он получил положительный результат теста накануне матча против «Алавеса», прошедшего 23 января в рамках 20-го тура первенства Испании.