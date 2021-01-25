Раскрыты способы борьбы с постоянными спам-звонками

Москва, 25 января. Многие пользователи сталкиваются с навязчивыми звонками из медицинских учреждений или банков. Специалисты выяснили, кто стоит за распространением спама и как от него избавиться.

Журналист РЕН ТВ решил изучить всю «кухню» спам-звонков на собственном опыте. Он прошел собеседование на вакансию оператора колл-центра и выяснил, что перед подобными организациями стоит одна задача: привести клиента. Разговаривать с людьми нужно по заготовленному скрипту. По данным СМИ, звонит человек робот, а разговаривает оператор. Многие пользователи попадались на предлагаемые услуги и платили большие деньги.

Привлечение клиентов через колл-центр считается эффективным и дешевым способом. Затраты на работу операторов окупаются быстро. В организации, куда устроился журналист, знали, кому точно нужно звонить. Спам может поступать не только на столичные номера, но и за пределы региона. Позже журналист решил испытать действие спам-звонков на себе. Он посетил бесплатную консультацию в мурманской стоматологии, а затем ему выписали счет на лечение зубов в 100 тысяч рублей.

Самые навязчивые звонки поступают из малоизвестных банков и микрозаймов. Покупать базу данных нет смысла. У компаний появляется номер телефона с помощью парсинга, или легальной слежки в Интернете. Защититься от таких звонков трудно. Единственный способ – отказаться от любых предложений оператора. А если звонят мошенники, то нужно попасть в их черный список. Например, показать свою осведомленность в их незаконных делах.