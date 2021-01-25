Мутации коронавируса будут выявлять в РФ с помощью нового ПЦР-теста

Москва, 25 января. Сотрудники Роспотребнадзора разрабатывают тест-систему, способную максимально точно выявлять мутации коронавируса.

После выявления «британского» штамма некоторые зарубежные тест-системы были «несколько скомпрометированы». В связи с этим в России ведутся работы над новым ПЦР-тестом. Об этом рассказал глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В новом тесте будут использоваться два фрагмента генома вируса. Это позволит снизить вероятность ложноотрицательных результатов.

«В случае, если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе, за счет того, что второй фрагмент все же будет успешно определяться, тест-системы останутся эффективными в любой момент времени», — подчеркнул Хафизов в беседе с «Известиями».

На стоимости теста использование двух участков генома вируса не должно серьезно отразиться. Время получения результата будет прежним.

Недавно о российских изобретениях для борьбы с коронавирусом рассказал глава Роспатента. Речь идет о тестах, вакцинах, лекарственных препаратах и медицинской технике.