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Полицейские назвали способы защиты денег от действий мошенников

Полицейские назвали способы защиты денег от действий мошенников

Москва, 25 января. Сотрудники правоохранительных органов продолжают получать заявления от жертв мошенников. Как не потерять свои сбережения, рассказали в пресс-службе УМВД России по Коломенскому городскому округу.

Полицейские предупредили о пяти самых популярных способах мошенничества. Первый — звонок от сотрудника службы безопасности банка. Неизвестные просят продиктовать данные с карты и пароли. Настоящие представители не спрашивают реквизитов.

Мошенники иногда представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они звонят человеку и сообщают, что его родственник попал в трудную ситуацию и нужны деньги. Иногда они оповещают о компенсации, так как жертва стала потерпевшим по уголовному делу. Если просят номер карты, то реквизиты сообщать не нужно.

Незнакомцы часто предлагают пользователям Сети купить билеты или попросят денег в долг. Еще один способ мошенничества — отклик на объявление. Жертве предлагают внести предоплату или передать данные карты. Также, отметили в правоохранительных органах, не стоит открывать подозрительные интернет-ссылки.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о новом способе обмана. Мошенники звонят своим жертвам, представляют сотрудниками банка и просят сверить реквизиты карты. Человек, не догадываясь, может попасть на эту уловку.

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