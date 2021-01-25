Полицейские назвали способы защиты денег от действий мошенников

Москва, 25 января. Сотрудники правоохранительных органов продолжают получать заявления от жертв мошенников. Как не потерять свои сбережения, рассказали в пресс-службе УМВД России по Коломенскому городскому округу.

Полицейские предупредили о пяти самых популярных способах мошенничества. Первый — звонок от сотрудника службы безопасности банка. Неизвестные просят продиктовать данные с карты и пароли. Настоящие представители не спрашивают реквизитов.

Мошенники иногда представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они звонят человеку и сообщают, что его родственник попал в трудную ситуацию и нужны деньги. Иногда они оповещают о компенсации, так как жертва стала потерпевшим по уголовному делу. Если просят номер карты, то реквизиты сообщать не нужно.

Незнакомцы часто предлагают пользователям Сети купить билеты или попросят денег в долг. Еще один способ мошенничества — отклик на объявление. Жертве предлагают внести предоплату или передать данные карты. Также, отметили в правоохранительных органах, не стоит открывать подозрительные интернет-ссылки.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о новом способе обмана. Мошенники звонят своим жертвам, представляют сотрудниками банка и просят сверить реквизиты карты. Человек, не догадываясь, может попасть на эту уловку.