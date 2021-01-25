Феминистке Арбатовой не нравится «плебейская» внешность актрисы Акиньшиной

Москва, 25 января. Актрису Оксану Акиньшину атаковали феминистки. Ее внешность и интеллектуальные способности раскритиковали Мария Арбатова и ее подруга Елена Медведева.

Арбатова призналась, что внешность Акиньшиной ей не нравится совсем. Красоту актрисы она расценивала по нескольким критериям, учитывая уровень образования, развития и среды. Писательница сделала вывод, что «по параметрам сформированного вкуса» актриса совсем не красива.

«У нее простенькая плебейская мордочка, и именно в этом амплуа она и востребована в профессии. Скажу грубее, у среднеарифметической феминистки так выглядят домработницы», — подчеркнула Арбатова.

Свою порцию критики добавила Елена Медведева, причислив Акиньшину к группе «падших женщин». Актриса, по ее словам, уже с подросткового возраста занимается только «съемками и половыми отношениями», выбирая богатых мужчин, чтобы жить за их счет. Отсутствие актерского образования лишь усугубляет ситуацию, добавила подруга Арбатовой.

Акиньшина ответила женщинам. Артистка считает, что такими высказываниями феминистки обесценивают борьбу за равные права.

На телеэкраны скоро выйдет новый сериал с участием Оксаны Акиньшиной. Она появится в образе суррогатной матери, которая готова родить ребенка для богатого чиновника.