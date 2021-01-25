Австрийцев обязали носить респираторы вместо обычных масок

Вена, 25 января. Власти Австрии обязали граждан при нахождении в магазинах и общественном транспорте пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2.

Новые правила начнут действовать в стране с 25 января, объявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер уверен в более высокой безопасности респираторов, чем обычных тканевых масок. Цена на первые порядком выше, поэтому их будут продавать по себестоимости, за 1 евро.

Граждане Австрии с 25 января будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Власти продлили локдаун до 7 февраля.

Ранее ФАН сообщал, что правительство Германии может сделать обязательным ношение респираторов вместо обычных масок. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила обсудить перевод сотрудников на удаленный режим работы.