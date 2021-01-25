ВСУ разместили запрещенную технику вблизи линии разграничения в Донбассе

Донецк, 25 января. Вооруженными силами Украины (ВСУ) в прифронтовых населенных пунктах на территории Донбасса было размещено 12 единиц вооружения и военной техники.

Официальный представитель народной милиции ДНР (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил, что за этим стоит 53-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Он также напомнил, что подобные действия являются прямым нарушением третьего пункта дополнительных мер соглашения о прекращении режима огня.

По сообщениям Басурина, в составе размещенной вдоль линии разграничения военной техники находятся два БТР, одна машина БРЭМ и девять БМП-1.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о восьми случаях нарушения перемирия. По предоставленной СЦКК информации, ВСУ открывали огонь сразу в районе нескольких населенных пунктов по всей линии разграничения.