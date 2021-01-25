Ежемесячную региональную доплату к пенсии увеличили в Подмосковье

Москва, 25 января. Власти Подмосковья окажут дополнительную поддержку региональным пенсионерам. Социальные доплаты получат пожилые граждане с доходом ниже прожиточного минимума.

Региональная надбавка к пенсии была принята еще в прошлом году. Сейчас она должна составить 10 648 рублей. Согласно закону «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», претендовать на эту выплату могут неработающие пенсионеры. Только в Балашихе ее уже получают 9,4 тысячи человек.

Выплату могут оформить несколько категорий граждан. Речь идет о получающих пенсию по старости, за выслугу лет, по инвалидности и при потере кормильца.

Минтруд РФ ранее приступил к работе над вопросом об индексации пенсий для работающих граждан. Документ с соответствующими предложениями будет подготовлен до 1 февраля 2021 года.