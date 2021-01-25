Восстановление Леонова-Гладышева после загадочной травмы затянется на годы

Москва, 25 января. Звезда сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев продолжает реабилитацию после загадочной травмы, которую он получил в 2018 году. Близкие верят, что он восстановится.

Актер должен был приехать на съемки в Москве в августе 2018 года, но его не дождались на площадке. Леонова-Гладышева обнаружили без сознания на улице Петербурга и срочно госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и сломанными ребрами. Причины произошедшего так и остались невыясненными.

У артиста произошло кровоизлияние в мозг. Ему провели экстренную операцию, некоторое время он оставался в больнице, а затем началась череда реабилитаций в разных клиниках. Актер активно работал над восстановлением речи и собирался вернуться в профессию.

На лечение Леонова-Гладышева пришлось собирать деньги с неравнодушных. Помогли семье актера и коллега по цеху Александр Панкратов-Черный, а также семья Боярских. Каждые три месяца артисту требуется курс реабилитации, который стоит 230 тыс. рублей. Близкие отмечают, что его состояние становится лучше, но впереди еще годы восстановления.

Леонов-Гладышев стал известен после роли в фильме «Сибириада». В дальнейшем он сыграл в более 80 фильмах, включая «Место встречи изменить нельзя», «Волны Черного моря» и других. Также популярность актеру принесла роль майора Шишкина в сериале «Убойная сила».

Телеведущая Лера Кудрявцева ранее рассказала, что из-за травмы крестца теперь не может передвигаться без трости. За ней ухаживает муж.