Швейцарские пилоты переквалифицируются в машинистов из-за пандемии COVID-19

Берн, 25 января. Швейцарские летчики, потерявшие работу из-за распространения коронавирусной инфекции, получили возможность пройти курсы подготовки машинистов.

Ассоциация пилотов Швейцарии Aeropers посодействует желающим в смене профессии, сообщает Euronews. У летчиков и машинистов много общего: методическая и точная работа так же важна, как и быстрая оценка ситуации, реакция и устойчивость к стрессам, заявили представители Aeropers и ассоциации швейцарских машинистов (VSLF).

Из-за пандемии коронавируса многие пилоты в Швейцарии потеряли работу. Прогнозы экспертов по окончанию пандемии пока не утешительны. Многие летчики ищут другую работу. Специалисты уверены, что в других странах многим пилотам придется также переквалифицироваться.

Пандемия внесла коррективы и в жизнь швейцарских военнослужащих. Новобранцы в армии перешли на дистанционный режим, где они вынуждены изучать военную теорию на компьютере, а в перерывах выполнять физические упражнения.