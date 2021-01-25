Украинцы устроили травлю писательницы Бильченко за поддержку русского языка

Киев, 25 января. Украинской писательнице Евгении Бильченко угрожают увольнением из Национального педагогического университета Украины им. Драгоманова за ее «пророссийскую» позицию. Она записала соответствующее видеообращение президенту страны Владимиру Зеленскому.

Недавно писательница неодобрительно высказалась о языковом законе, который практически запрещает публичное использование русского языка на Украине. В видеообращении Зеленскому Бильченко пожаловалась на травлю и угрозы в Сети.

«25 января руководство моего университета намерено меня уволить или угрожает мне увольнением на основании моих политических взглядов. Я — украинка, я — двуязычная, в одинаковой мере русскоязычная та україномовна (украиноязычная. — Прим. ФАН)», — говорит писательница.

Она подчеркнула, что имеет русскую идентичность, однако является гражданкой Украины и уважает свою страну. Бильченко пожаловалась на травлю в Сети. Женщина показала ряд скриншотов, на которых соотечественники угрожают ей расправой.

«Я сейчас переживаю колоссальную информационную травлю, моральные и физические угрозы, а также угрозы увольнения и лишения меня, профессора, ученого и публичного лица, писателя, гражданина Украины всяких средств существования», — говорит Евгения Бильченко.

Комментарии под записями Бильченко в Facebook пестрят оскорблениями и угрозами от «сознательных» украинцев.

В 2014 году Бильченко была активной сторонницей Майдана, однако спустя несколько лет разочаровалась в итогах государственного переворота. Она публично попросила прощения у жителей Донбасса и Одессы, а также раскритиковала украинских неонацистов. Писательница отметила, что переворот завел Украину в пропасть, а ситуация с правами человека в стране стала катастрофической.