Сергей Лазарев дебютировал на «Танцах со звездами» со страстным танго

Москва, 25 января. Новый выпуск 12-го сезона шоу «Танцы со звездами» был открыт выступлением певца Сергея Лазарева и его партнерши Екатерины Осиповой. Дуэт представил на суд жюри аргентинское танго.

Номер, как отметили зрители, выдался невероятно красочным и эмоциональным. Телеведущая Дарья Златопольская похвалила звездную пару. По ее словам, танец был крутым. К восхищениям присоединились и члены жюри. Лазарев и Осипова получили 30 максимальных баллов, тем самым опередив другие пары уже в самом начале выпуска.

Танцевальный дебют Сергея Лазарева состоялся в рамках темы второй серии — кинематограф. Участники шоу воплотили в танце любимые фильмы, жанры и героев. Так, Давид Манукян и Даша Палей в образах Гомеса и Мортиши Аддамс исполнили танец в стиле фьюжн. А номер Янины Студилиной и Дениса Тагинцева был посвящен серии фильмов об агенте 007. Страстное танго Лазарева и Осиповой стало отсылкой к культовым кинолентам в жанре «боевик».

Зрители сравнили яркое выступление дуэта с лучшими номерами для Евровидения. Певец рассказал, что хотел выложиться на сто процентов, потому что не смог принять участие в первом выпуске шоу из-за проблем с вылетом из Индонезии. Его партнерша сообщила, что на Бали Сергей тренировался ежедневно и приехал довольно подготовленным.

Лазарев объяснил, почему не смог присутствовать на открытии «Танцев со звездами». Оказалось, рейс артиста был перенесен в последний момент.