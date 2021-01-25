Лера Кудрявцева рассказала о переменах в жизни после перелома крестца

Москва, 25 января. Жизнь телеведущей Леры Кудрявцевой изменилась после падения, в результате которого она сломала крестец. Сейчас женщина не может передвигаться без трости.

Кудрявцева заявила, что отказалась от госпитализации. Дома ей лежать проще. Соответствующую бумагу она подписала. Самочувствие у телезвезды нормальное, но «свежей как майская роза» она себя назвать не готова.

«Вставать можно только в туалет, я это делаю с помощью трости», — подчеркнула телеведущая.

За Кудрявцевой ухаживает муж Игорь Макаров. С дочкой ей помогает нянчиться сестра. Девочка была рядом, когда мать упала. Сильный грохот напугал двухлетнюю Машу.

«Дочь кричит, а я лежу на спине. Дышать не могла, дома никого не было. Думала, что все… Я час просто лежала на спине. Потом вернулся муж, меня начали поднимать», — поделилась воспоминаниями Кудрявцева.

Муж телезвезды сначала подумал, что это просто ушиб. Однако результаты МРТ показали, что он заблуждался.

«Сказали, что перелом крестца в трех местах. Врачи говорят, что постельный режим — три недели», — рассказала телеведущая.

Певица Наталья Штурм ранее прокомментировала травму Кудрявцевой. Она считает, что телеведущую могли сглазить завистливые люди. Артистка посоветовала ей «поставить защиту» от черных магов и жить спокойно.