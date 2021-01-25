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IT-эксперты спрогнозировали последствия удаления Telegram из App Store

IT-эксперты спрогнозировали последствия удаления Telegram из App Store

Москва, 25 января. Популярным мессенджером Telegram пользуются многие люди. Но если его удалить из приложения App Store, то негативных последствий не избежать, заявили специалисты.

Если большинство пользователей Telegram перейдут в веб-версию, то у мессенджера может появиться ряд проблем в инфраструктуре. Об этом рассказал независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов в разговоре с «Известиями».

В веб-версиях пользователи могут стать жертвами фишинговых атак. Хакеры способны создать фальшивый сайт, а человек, кликнув на него, потеряет личную информацию. Наличие уязвимости в браузере может перейти и на веб-версию мессенджера, считает заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Если компьютер заражен каким-то вирусом, то это может навредить безопасности пользователей.

Приложение Telegram потребовали удалить из App Store после иска американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web. Утверждается, что в мессенджере активно распространяли «антиконституционные» сообщения в день штурма Капитолия.

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