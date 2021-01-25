Танкер США направился в Черное море для заправки эсминца «Дональд Кук»

Севастополь, 25 января. Американское судно-заправщик Laramie выполняет миссию по обеспечению топливом находящегося в акватории Черного моря боевого корабля Donald Cook.

Доставка топлива для ракетного эсминца Военно-морского флота (ВМС) США Donald Cook сделает возможным продолжение операции судна в Черном море без захода в порт. Вместе с тем Laramie поможет партнерам по НАТО осуществить дозаправку кораблей для продолжения срока патрулирования. Об этом сообщил 6-ой морской флот ВМС США на своем официальном сайте.

Национальный центр управления обороной РФ известил о появлении американского эсминца Donald Cook в акватории Черного моря. Ведомство заявило, что силы и средства ВМФ России в составе Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.