Вильфанд сообщил о рекордном потеплении в европейской части России

Москва, 25 января. Сильное потепление придет в центральную часть Европейской России в последнюю неделю января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Воздушные массы со Средиземного моря и субтропических поясов Атлантики станут основной причиной резкой перемены температурных показателей. Тепло из этих регионов будет переноситься в европейскую часть России на протяжении первой половины начинающейся недели, сообщил Вильфанд.

После прохождения процесса трансформации и охлаждения теплые массы придут в российский регион с рекордными температурами, зафиксированными когда-либо. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, столбики термометров в Москве поднимутся до трех-четырех градусов тепла.

Сотрудники главной московской метеостанции ВДНХ зафиксировали самый теплый день за всю зиму. В воскресенье температура в столице поднялась до 2,2 градуса выше нуля.