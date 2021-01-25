Цискаридзе обнаружил родственную связь с экс-возлюбленным Бузовой Манукяном

Москва, 25 января. Артист балета Николай Цискаридзе является дальним родственником экс-возлюбленного Ольги Бузовой, блогера Давида Манукяна. Об этом сам балерун рассказал в эфире «Танцы со звездами».

Подробностей Цискаридзе раскрывать не стал, сказав лишь, что собирается лично пообщаться с Манукяном по этому поводу. Он отметил, что бабушка блогера будет рада этому открытию.

По словам артиста, до шоу «Танцы со звездами» он даже не знал про существование Манукяна. Фамилия блогера показалась ему знакомой, и Цискаридзе начал наводить справки.

«В итоге выяснил, что он мой дальний родственник», — поделился танцовщик.

Манукян оказался в центре скандала после расставания с Бузовой. Певица утверждала, что возлюбленный поднимал на нее руку, оскорблял и «плевал в лицо». Звезда отказалась в дальнейшем отвечать на вопросы об их романе, заявив, что будет блокировать подобные комментарии от подписчиков. Мать Манукяна не стала сдерживаться и в ответ обвинила Бузову в том, что она «довела сестру до инсульта».

Пара была вместе почти два года. В последние дни перед объявлением о расставании они отдыхали на Мальдивах, где Манукян даже сделал предложение Бузовой. Однако в день своего 35-летия певица выложила пост про расставание с блогером.

Партнершей Давида в танцевальном шоу стала Дарья Палей. Ранее девушка неприятно удивилась, что вокруг их пары ходят слухи о вероятном романе.