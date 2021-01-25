Минздрав РФ дал советы по беременности для перенесших коронавирус женщин

Москва, 25 января. Планировать беременность лучше не ранее чем через три месяца после перенесенного COVID-19. Об этом говорится в соответствующей методичке Минздрава России.

Ведомство подготовило рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. В них говорится, что после выздоровления лучше воздержаться от беременности первые три месяца. Это позволит снизить риск венозных тромбоэмболических осложнений и возможного влияния лекарств на вынашивание плода.

Статистика показывает, что заболеваемость COVID-19 у беременных наблюдается чаще, чем в популяции. Больше всего заболеванию подвержены женщины в положении в возрасте от 35 лет, страдающие от ожирения и хронических заболеваний.

Минздрав РФ ранее сообщил о росте заболеваемости ОРВИ после новогодних праздников. В период с 11 по 17 января он составил 62,9 на 10 тысяч человек по России.