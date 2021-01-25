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Минздрав РФ дал советы по беременности для перенесших коронавирус женщин

Минздрав РФ дал советы по беременности для перенесших коронавирус женщин

Москва, 25 января. Планировать беременность лучше не ранее чем через три месяца после перенесенного COVID-19. Об этом говорится в соответствующей методичке Минздрава России.

Ведомство подготовило рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. В них говорится, что после выздоровления лучше воздержаться от беременности первые три месяца. Это позволит снизить риск венозных тромбоэмболических осложнений и возможного влияния лекарств на вынашивание плода.

Статистика показывает, что заболеваемость COVID-19 у беременных наблюдается чаще, чем в популяции. Больше всего заболеванию подвержены женщины в положении в возрасте от 35 лет, страдающие от ожирения и хронических заболеваний.

Минздрав РФ ранее сообщил о росте заболеваемости ОРВИ после новогодних праздников. В период с 11 по 17 января он составил 62,9 на 10 тысяч человек по России.

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