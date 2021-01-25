Власти США запретят въезд побывавшим недавно в ЮАР туристам

Вашингтон, 25 января. Американское правительство намерено временно прекратить прием иностранцев, которые посещали Южно-Африканскую Республику в последнее время. Новые меры вступят в силу 30 января.

Начиная с понедельника, власти США запретят въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения, уточнил источник Reuters в сфере здравоохранения государства. Необходимость ужесточить ограничения обусловлена появлением новых штаммов коронавируса по всему миру. Одна из неизвестных науке разновидностей выявлена в ЮАР.

Ряд специалистов обеспокоены вероятностью того, что созданные к настоящему моменту вакцины от коронавируса окажутся неэффективны в борьбе с неизвестными мутациями. На фоне обострения эпидемиологической ситуации глава Белого дома Джозеф Байден с 21 января обязал всех авиапассажиров, прибывающих в США, уходить на карантин.

Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в США превысило 25 млн. Такие данные предоставил Университет Джонса Хопкинса.