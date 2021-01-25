Депутат от Чечни Делимханов обратился к участнику жесткой драки на митинге

Москва, 25 января. Уроженец Чечни, участвовавший в драке с силовиками на несогласованном митинге, должен выйти на связь с властями. С таким призывом выступил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Он обратился к молодому человеку как к мусульманину и чеченцу. Депутат обратил внимание, что позиция блогера Алексея Навального об однополых браках не согласуется с понятиями жителей республики.

«Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином — напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», — заявил депутат.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела против участников несогласованного митинга в Москве. Агрессивных жителей столицы обвиняют в нападении на силовиков.