Сборная России не прошла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу

Каир, 25 января. Российская сборная по гандболу не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира, уступив шведам. Матч третьего тура основного раунда в группе IV закончился со счетом 20:34.

Победа над Швецией гарантировала российской сборной проход в четвертьфинал. Однако встреча прошла при полном преимуществе шведов. В составе сборной России самым результативным игроком оказался Алексей Котов, сделавший пять точных попаданий по воротам соперника. Денис Васильев и Павел Андреев забили по три мяча.

Недавно российские гандболисты обыграли сборную Словении. После этой победы спортсмены из РФ гарантировали себе первое место в группе и участие в основном этапе мирового первенства.