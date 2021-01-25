Иммунолог Зверев опроверг опасность мутаций коронавируса

Москва, 25 января. Появление нового коронавируса является наиболее опасным явлением, чем мутация существующих штаммов.

Возникновение такого варианта коронавируса, при котором перестанут работать созданные вакцины, бояться не стоит, заявил иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев. Известные человечеству мутации не меняют антигенные детерминанты COVID-19.

«Но скорее надо бояться появление нового коронавируса из популяций летучих мышей. Это гораздо более вероятностное событие, чем такая мутация, которая каким-то образом изменит структуру (COVID-19. — Прим. ФАН)», — заверил ученый.

Могут возникнуть мутации, которые уничтожат вирус из популяции, а могут появиться и те, которые его видоизменят. При любом раскладе вакцины от COVID-19 будут продолжать действовать.

Ранее стало известно, что власти Франции могут ввести полный локдаун из-за распространения нового, «британского», штамма коронавируса. Этот карантин станет третьим в стране за весь период пандемии.