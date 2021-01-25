Более 110 тысяч штрафов получили жители Франции за несоблюдение карантина

Париж, 25 января. Французские полицейские с 15 декабря прошлого года выписали более 110 тысяч штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сообщает МИД страны.

Согласно данным ведомства, в период с 22 по 24 января полицейские и жандармы провели около 1,4 миллиона проверок. В результате рейдов были пресечены многочисленные незаконные вечеринки. Против ряда организаторов подпольных мероприятий возбуждены гражданские дела. Некоторые участники были оштрафованы.

С 16 января власти Франции ввели расширенный комендантский час с 18:00 до 06:00. Причиной являются высокие показатели заболеваемости COVID-19 в стране.