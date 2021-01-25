Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе ГСМ в Луганске

Луганск, 25 января. Крупный пожар произошел на территории склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Луганске. Площадь возгорания составила около 1,8 тысячи квадратных метров.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей во второй половине воскресенья. Огонь охватил склад ГСМ, расположенный на 11-м Лутугинском проспекте. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, а в 20:08 пожар удалось полностью ликвидировать.

Участие в тушении принимал министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгений Кацавалов. Он лично руководил процессом.

Пожар на промышленной площадке произошел в Екатеринбурге. Огонь охватил бытовые помещения на площади около 200 квадратных метров, уточнили в региональном МЧС.