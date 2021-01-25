Несогласные с антикоронавирусными мерами жители Нидерландов вышли на митинг

Амстердам, 25 января. Жители Нидерландов устроили демонстрацию на улицах столицы и Эйндховена. Участники акций требовали отменить ужесточение антикоронавирусных мер, действующих в городах.

Протестующие устроили беспорядки, начав кидать в сотрудников правоохранительных органов камни, петарды и бутылки. Кроме того, в результате митинга поврежден один светофор. Всего стражами правопорядка были задержаны несколько десятков нарушителей. Против демонстрантов вынужденно применены водометы и слезоточивый газ, передает издание NL Times.

Митингующие требовали возобновить работу магазинов, товары которых не относятся к категории первой необходимости. Также они недовольны тем, что свою деятельность не осуществляют фитнес-клубы, кафе и рестораны.

Представитель ВОЗ в Нидерландах наряду с коллегами из России, Японии, Вьетнама, США, Германии, Катара, Великобритании, Дании и Австралии прибыл в китайский Ухань. Там эксперты намерены выяснить истинное происхождение коронавируса.