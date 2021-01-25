«Вечно голую» Анфису Чехову пристыдили за очередное фото в кружевном белье

Москва, 25 января. Телеведущая Анфиса Чехова часто балует поклонников в Instagram откровенными снимками в белье, демонстрируя аппетитные формы. Однако новая публикация вызвала критику подписчиков.

На фото Чехова позирует в бежевом белье с черным кружевом, выгодно подчеркивающем пышный бюст и тонкую талию телеведущей. На снимке телеведущая наносит на шею парфюм. В подписи к посту она оставила стих своего авторства, в котором подчеркнула важность способности оставаться собой, не меняясь ради кого-либо.

Поклонники обратили внимание не на поэтический талант звезды, а на то, что она слишком часто публикует откровенные снимки. По их словам, такие фото неуместны для ее статуса и возраста.

«Умная, интересно послушать, но фото в нижнем белье портит картину восприятия интеллектуальной личности», — считает поклонник.

«Вечно голая», — констатирует пользователь.

«Красота, но она должна быть для мужа, а не для всех», — уверена подписчица.

«Как называется эта проблема у человека, который любит оголяться?» — задалась вопросом фанатка.

Поклонники ранее заподозрили у Анфисы Чеховой рассеянный склероз, когда она поделилась историями о своей растерянности и неспособности запомнить простые вещи. Некоторые также отметили, что звезда стала выглядеть уставшей.