СМИ: «Спартак» согласовал контракт с игроком сборной Нидерландов Промесом

Москва, 25 января. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес близок к возвращению в московский клуб. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Переговоры между «Спартаком» и «Аяксом» проходят успешно и находятся в завершающей стадии. Трансфер может обойтись «красно-белым» в 12 млн евро. Официально о переходе могут объявить в течение трех дней.

Квинси Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Он является самым результативным легионером в истории «Спартака». В сезоне 2017/18 Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний нидерландский футболист стал лучшим бомбардиром.

В декабре Промес был арестован нидерландскими полицейскими за поножовщину. Позднее его отпустили, но он остается в числе подозреваемых.