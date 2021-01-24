Стали известны доходы и пенсии советских космонавтов

Москва, 24 января. Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Виктор Савиных, Александр Волков, Владимир Титов были первопроходцами в космосе. Как сложились их судьбы сообщает агентство Infox.ru.

Первой женщине, побывавшей в космосе, Валентине Терешковой уже 83 года. Однако возраст не мешает ей оставаться активным членом Госдумы РФ. Об инициативах Терешковой часто пишут СМИ. Помимо зарплаты депутата в несколько сотен тысяч рублей, она получает пенсию размером в 50 тысяч рублей.

Светлана Савицкая была первой, кто вышел в открытый космос. Долгое время Савицкая являлась депутатом Госдумы, а сейчас преподает в Московском авиационном институте. Согласно декларации за 2019 год, ее доход равнялся 16 миллионам рублей.

Виктор Савиных трижды выходил в открытый космос. Он также успел побыть депутатом и возглавить московский вуз. Сейчас экс-космонавт находится на заслуженной пенсии. Согласно декларации за 2016 год, доход Савиных составлял около 10 миллионов рублей.

В общей сложности больше года во внеземной орбиты провел Александр Волков. Он был главой администрации Звездного городка и являлся советником генерального директора аэропорта Шереметьево. На сегодняшний день о доходах Волкова практически ничего не известно, однако размер его пенсии составляет от 165 до 255 тысяч рублей в месяц.

Владимир Титов четыре раза побывал в открытом космосе. Сейчас вышел на пенсию и активно участвует в жизни своей страны.

Недавно стало известно, что NASA планирует сократить количество своих филиалов в России. Причиной названо снижение сотрудничества по направлению Международной космической станции.