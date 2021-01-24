Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на президентских выборах в Португалии

Лиссабон, 24 января. Действующий португальский лидер Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на выборах президента после обработки 55% голосов.

Соответствующие данные приводит МВД Португалии. По информации ведомства, Марселу Ребелу ди Соуза на текущий момент набирает 65,51% голосов избирателей. Следом за ним располагается лидер крайне правой партии «Хватит» Андре Вентура (12,33%). За бывшего дипломата Ану Гомеш проголосовали 9,57%.

Ранее Марселу Ребелу ди Соуза сдал тест на COVID-19 и он показал положительный результат. При этом никаких симптомов у политика не наблюдалось.