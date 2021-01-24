Франция готовится к третьему локдауну из-за нового штамма коронавируса

Париж, 24 января. Власти Франции в ближайшие дни могут ввести новый карантин из-за угрозы распространения «британского» штамма коронавируса. Окончательное решение еще не принято.

Новая мутация коронавируса в разы заразнее обычного COVID-19. В связи с этим французские власти намерены ужесточить ограничительные меры в стране. Официальное заявление по этому поводу должно прозвучать 27 января, сообщает Infox.ru.

Предстоящий локдаун станет уже третьим во Франции с начала пандемии. Предполагается, что новый карантин будет действовать ориентировочно до конца февраля.

Сейчас на территории Франции продолжает действовать ряд ограничений. В стране введен комендантский час, закрыты заведения питания, театры, кинотеатры, зоны отдыха, спортивные объекты и другие места массового досуга.

Вспышка коронавируса произошла на предприятии авиастроительной компании Airbus в немецком Гамбурге. Заражение коронавирусом подтвердилось у 21 сотрудника, а еще 500 работников были помещены на карантин из-за подозрений на COVID-19.