Карпович вновь попыталась сдружиться с детьми Прилучного за спиной Муцениеце

Москва, 24 января. Актриса Мирослава Карпович во второй раз была замечена с возлюбленным Павлом Прилучным и его детьми от брака с Агатой Муцениеце. Экс-супруга актера не знает о происходящем.

На этот раз влюбленных с детьми заметили в торговом центре рядом с большой тележкой с игрушками. Источник, близкий к паре, предполагает, что так Карпович пытается наладить контакт с детьми Прилучного, но они пока не отвечают ей взаимностью. Кроме того, о совместном времяпрепровождении не знает мама ребят.

«Агата, конечно же, негативно отреагировала бы на это», — уверен источник KP.ru.

Впервые Карпович увидели с детьми Прилучного на отдыхе в Крыму летом 2020 года. Тогда только появились слухи о романе артистов. Муцениеце также не была в курсе того, что актер познакомит ее детей с новой пассией.

В окружении Прилучного отмечают, что актер непостоянен в отношениях с Карпович и периодически проводит время с другими женщинами. Друзья артиста добавили, что он просит Мирославу покидать дом, когда забирает к себе детей на выходные.

Скандальный блогер Лена Миро недавно осудила Муцениеце за то, что она опустилась до критики размера полового органа Прилучного. По ее мнению, это говорит о «падении» актрисы.