Украина обновила список регионов с рекордным числом новых случаев COVID-19

Киев, 24 января. Почти четыре тысячи человек заразились коронавирусом за минувшие сутки на Украине. Где выявили наибольшее число заболевших, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Антилидерами по количеству новых случаев стали Львовская, Ивано-Франковская, Киевская и Днепропетровская области, а также украинская столица. В Киеве за воскресенье обнаружили порядка 240 инфицированных. За два дня до этого в стране выявили почти пять тысяч эпизодов заражения коронавирусом.

Среди зафиксированных накануне COVID-пациентов числятся 117 детей и 111 медицинских сотрудников. Выздоровели за это время более 5,4 тыс. человек, жертвами стали 83 заболевших.

С начала пандемии на Украине коронавирусом заразились свыше 1,19 млн граждан. За данный период около 22 тыс. человек умерли, излечились — более 947 тыс.

Вместе с этим власти страны сообщили о стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом ранее заявил премьер-министр государства Денис Шмыгаль.