Пользователи WeChat рассказали об опасностях при чистке ушей

Ханчжоу, 24 января. Несвоевременная чистка ушей приводит к накоплению серы, которая может спровоцировать потерю слуха или боль. Пользователи WeChat поделились своим опытом ухода за ушами.

Если не рассчитать силу при чистке, то можно нанести повреждения слуховому проходу и занести в него инфекцию. Это приведет к образованию фурункулов в ушной раковине, воспалению или нагноению.

Заведующий отделением оториноларингологии больницы Красного Креста города Ханчжоу Цы Цзюнь посоветовал не использовать ватные палочки для чистки ушей. По его словам, необходимо держать наружный слуховой проход сухим и минимизировать частоту чистки. При возникновении дискомфорта следует обращаться к врачу.

Недавно врачи также сообщили, что звон в ушах может сигнализировать о проблемах в организме. Появление шума свидетельствует о нехватке витамина B12 в организме, который играет важную роль в работе мозга.