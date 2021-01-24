«Экранная жена» Нагиева показала фанатам свою любимую клубничку

Москва, 24 января. Актриса Мария Горбань, которая часто появляется на экранах в образе жены актера Дмитрия Нагиева, отдохнула на тропических островах. Об отпуске на курорте она рассказала в соцсети.

Новый год артистка встретила на Бали. Там же она вместе с мужем и друзьями отметила свое 34-летие. После этого Горбань ненадолго вернулась в Москву, а затем снова улетела к теплому морю.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок с курорта. На фото она позирует в белоснежном купальнике со шнуровкой на груди и с большим количеством клубники на столике рядом с шезлонгом.

Мария призналась подписчикам, что очень любит сладости. Особенно ей нравятся десерты со вкусом клубники.

«Этот вкус дарит мягкие, приятные ощущения радости, а аромат наполняет пространство вокруг почти волшебством», — написала Горбань.

Актриса также рассказала фанатам, как проводит время в перерывах между съемками. Для нее главное побаловать себя «чем-то вкусненьким».

Фанаты Горбань оценили ее курортный наряд. В комментариях к посту появилось много комплиментов.

«Ах какая сексуальная», – заявил один из подписчиков.

Звезда сериала «Кухня» часто публикует в соцсети откровенные снимки. Пользователи иногда критикуют ее за это. Однажды актрисе даже пришлось на время отключить комментарии, чтобы избавить себя от потока негатива.